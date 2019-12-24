В Бельгии арестован коллекционер русского авангарда Топоровский

Суд в Бельгии заключил под стражу частного бельгийского коллекционера русского происхождения Игоря Топоровского и его супругу Ольгу. По данным телеканала VRT, они были арестованы 16 декабря. Их подозревают в укрывательстве краденого, отмывании денег, мошенничестве и подлоге, сообщает газета Het Nieuwsblad.

Игоря и Ольгу Топоровских задержали спустя два года после одной из выставок в Музее изящных искусств (MSK) в бельгийском Генте. Экспозиция содержала 24 ранее неизвестные работы представителей русского авангарда: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Александры Экстер, Владимира Татлина и других. Произведения во временное пользование музея передал Топоровский из своей частной коллекции.

Однако искусствоведы и коллекционеры усомнились в подлинности работ. Бельгийские власти начали расследование. Его результатом и стал арест коллекционера по требованию ряда арт-дилеров, установивших факт подделки.

Топоровские неоднократно заявляли о подлинности картин. Само расследование Игорь Топоровский назвал "происками спекулянтов арт-рынка".

Топоровский родился в Днепропетровске. В середине 2000-х вместе с женой эмигрировал в Бельгию.



В одном из интервью Игорь Топоровский сообщил, что, приобретая работы Малевича и Кандинского, он не обращался к специалистам по творчеству этих художников.