Сергей Суровцев из "московского дела" получил 2,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Он признан виновным в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы в Мосгордуму, сообщает "Медиазона".

По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Это якобы подтверждается видеозаписями с камер наблюдения. Защита настаивала, что в действиях Суровцева не было состава преступления. Адвокат на суде подчеркнул, что протокол опознания был составлен с грубыми нарушениями.

Суровцев отказался выступать с последним словом.

Прокуратура запросила для обвиняемого четыре года лишения свободы. Представитель защиты назвал этот срок "катастрофическими цифрами" и считает неразумным реальное лишение свободы для своего подзащитного.

Сергея Суровцева задержали и поместили в СИЗО 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". Вину он не признал и объявил голодовку. Расследование по делу Суровцева длилось один день.