Самариддин Раджабов избежал реального срока по "московскому делу"

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 21-летнему Самариддину Раджабову. Его обвиняют в угрозе применения насилия к трём сотрудникам полиции во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму.

​Суд пришёл к выводу, что Раджабов виновен в преступлении, которое ему вменяют, и постановил назначить ему штраф в 100 тысяч рублей.

Учитывая время содержания Раджабова под стражей и его материальное положение, суд счёл возможным отпустить его из-под ареста и освободить в зале суда без наказания, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Обвинение запросило для Раджабова три с половиной года колонии. Вину он не признал.

Согласно позиции следствия, на акции 27 июля в Москве Раджабов бросил бутылку в сторону проходивших мимо сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", сказано в постановлении о привлечении к уголовной ответственности.​ Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими были признаны трое полицейских.

Позже один из них, Виталий Максидов, отказался признать себя потерпевшим и уволился со службы. По его словам, изначально он выступал в деле свидетелем. В своих показаниях он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении Самариддина Раджабова.

Активную поддержку Раджабову оказывал популярный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). Он пришёл на суд и сегодня, но попасть в зал смог только после вынесения приговора.