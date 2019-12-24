Мария Бутина вошла в экспертный совет при Москальковой

Россиянка Мария Бутина, осуждённая, а затем депортированная из США американскими властями, вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Москалькова, представляя нового члена совета, заявила, что Бутина "будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом". Среди таких уполномоченная по правам человека упомянула россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине. Москалькова оценила их число в 400 человек.

Мария Бутина была арестована в США в июле пошлого года. Она оказалась в поле зрения ФБР как помощник бывшего члена Совета Федерации и зампреда Банка России Александра Торшина, подозреваемого во вмешательстве России в американские выборы.

Вместе с ним Бутина неоднократно посещала США, где участвовала в переговорах с бизнесменами и политтехнологами, имеющими обширные связи в консервативных кругах.

Она также встречалась с российским дипломатом, которого ФБР подозревало в шпионаже и который был выдворен из страны в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, при содействии Бутиной состоялся визит делегации Национальной стрелковой ассоциации США, руководство которой подозревают в лоббизме интересов Республиканской партии и лично Дональда Трампа, в Россию, где члены ассоциации встречались с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Власти США обвинили Бутину в том, что в нарушение легального статуса нахождения в стране она, по заданию и при поддержке Торшина, заводила связи с влиятельными лицами "в целях продвижения повестки дня Российской Федерации". После пяти месяцев содержания в одиночной камере Бутина решила заключить сделку с правосудием. В документе, подписанном ей самой и двумя её адвокатами, сказано, что она признаёт свою вину осознанно и добровольно, и никакого давления на неё никто не оказывал.

26 апреля 2019 года американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, при этом ей были зачтены девять месяцев, которые она провела в ожидании вердикта суда. Осенью, после отбытия тюремного срока, Бутина была депортирована из США без права обращаться за разрешением на въезд в ближайшие 10 лет.