Сумма штрафов Любови Соболь за летние митинги превысила 1 млн

Таганский районный суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на 300 тысяч рублей, признав её виновной в двух повторных нарушениях правил проведения публичных мероприятий.

Штраф касается акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в Москве 10 и 31 августа. Суд посчитал Соболь их организатором. При этом 10 августа в городе проходил согласованный с властями митинг, в котором юрист ФБК даже не принимала участия, поскольку в тот день в её офисе проходил обыск.

Также без участия Соболь, равно как и без участия её представителей, прошло судебное заседание по этим двум эпизодам.

Издание "Медиазона" отмечает, что общая сумма штрафов, которые присуждены Любови Соболь из-за летних акций протеста в Москве, превысила миллион рублей.