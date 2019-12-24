Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю

Сотрудника основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную воинскую службу на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщают в твиттере пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и сам Навальный.

По словам Ярмыш, которая поговорила с Шаведдиновым по телефону, менеджера проектов ФБК на нескольких самолётах доставили на Новую Землю, которая является закрытой территорией. У адвокатов нет возможности туда попасть, уточнила она.

По информации пресс-секретаря ФБК, речь идёт о военной части 23662. Согласно открытым источникам, такой номер числится за 33-м зенитным ракетным полком в составе 1-й дивизии ПВО.

Ранее во вторник ФБК подал в полицию заявление о пропаже своего сотрудника, которого полицейские забрали из дома, выломав дверь.

Шаведдинов был задержан накануне, в его квартире прошли обыски. Связь с ним пропала, Навальный утверждает, что сим-карту заблокировал оператор связи. Он также предположил, что сотрудника ФБК могли насильно забрать в армию.

В тот же день Мосгорсуд оставил в силе решение о призыве Руслана Шаведдинова на военную службу.

В последние месяцы Шаведдинова задерживали несколько раз, в том числе с участием сотрудников центра по противодействию экстремизму. Задержания проходили как в подъезде дома, так и у офиса фонда.

12 октября в отделение полиции, где в тот момент находился задержанный сотрудник ФБК, приезжал военный комиссар. Шаведдинов тогда предположил, что сейчас работник военкомата и "Центр Э" будут спорить, кому его забирать.