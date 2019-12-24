Мосгорсуд продлил арест Пола Уилана до марта 2020 года

Московский городской суд оставил под стражей до 29 марта 2020 года обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Заседание по делу американского гражданина проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Как сообщает РИА Новости, во время заседания Пол Уилан показывал участникам заседания лист со словами «Я по-прежнему невиновен», «Никакого шпионажа» и «В России нет правосудия».

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Уилан своей вины не признает.



В феврале 2019 адвокат Уилана заявил, что его клиента «подставил» знакомый, который передал ему флешку. Пол Уилан ожидал, что на неё записаны фотографии его путешествия по России.



Летом 2020 Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время его защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.



У 49-летнего Уилана имеются гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.