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Каланик уходит из "Убера" в "ОблачныеКухни" (СloudKitchens)

Трэвис Каланик на встрече со студентами в Индии, Бомбей, 19 января 2016

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Трэвис Каланик, соучредитель сетевой транспортной компании "Убер", в ближайшие дни, до конца года, выйдет из всех управляющих органов этой компании и начнёт новый бизнес. Это будет сеть предприятий по приготовлению и доставке питания.

Представитель Каланика заявила во вторник журналистам, что её шеф уже продал свой пакет акций на 3 миллиарда долларов. В ближайший четверг, после завершения Рождественских праздников, Каланик намерен завершить остающиеся формальности.

Стартап "ОблачныеКухни" к настоящему времени собрал 400 миллионов первичных инвестиций. Часть этих средств выделены самим Калаником, однако его пресс-секретарь отказалась назвать сумму.

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Агентство Reuters отмечает, что созданная Тревисом Калаником крупнейшая в мире автотранспортная компания революционно изменила представления об услугах такси и бросила вызов привычной организации транспортных услуг во многих странах.

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