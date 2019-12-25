Современная каторга: Рунет о призыве Руслана Шаведдинова

Этот год уже вошёл в новейшую историю страны очень ожесточённой борьбой против оппозиции.
Но несколько особняком стоит дело активиста ФБК Руслана Шаведдинова – его захватили в ходе настоящей полицейской операции и практически мгновенно отправили служить в армии, причём на Новой Земле!
Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.
По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.
– Вчера днем ему блокируют сим-карту
– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь
– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.
Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.
Похитили человека, увезли его в Архангельск (?!), не дали связаться с родными. Нет, не бандиты, наше государство. И они будут что-то ещё говорить про закон?
Мне тут сказали, что непонятно, кто у нас более бесправен – срочник или заключенный. А мне кажется, мы все бесправны, пока позволяем делать такое с собой и другими людьми.
Я познакомилась с Русланом этим летом, мне он очень понравился, и мне тяжело думать о том, что он может сейчас чувствовать. А я здесь, в Москве, и ничем не могу помочь. Очень тяжело и гадко.
Спецоперация. Это они умеют. Такую бы энергию – да на благие цели...
Это называется государственный бандитизм – каторга без суда и следствия
Это безусловно политически мотивированное преследование, ведь к простым людям не приходят с обыском и не выламывают дверь, чтобы те пошли Родину защищать.
История с Шаведдиновым повергла в ужас, но уже привычный ужас... просто ворвались, ограбили квартиру, увезли в армию на Новую Землю, просто за то, что он навальнинский и предъявить ему нечего... но весь год до этого силовики шли по беспределу, ничего не стесняясь и демонстрируя полностью свою власть ничем и никем не ограниченную.. Повторяю, что масштабы репрессий реальные мы все узнаем только после Путина (скорее после его смерти, т.к. никакой другой надежды на его уход от власти ранее 2036 года я уже совсем не вижу). Узнаем и ужаснемся.
Даже в дикие времена брежневского застоя трудно представить ситуацию, что бы призывнику ломали дверь квартиры, попутно её( квартиру) грабили сотрудники милиции и прокуратуры, затем похищали человека и на самолёте отправляли в удалённую северную область.
Многие еще вчера понятия не имели, кто такой Руслан Шаведдинов. А теперь полстраны знает, что есть такой боец российской армии на Новой Земле.
Когда еще туда попадешь! Только если коррупцию разоблачаешь
Конечно, армия – уже давно не армия, а атавизм, тормозящий развитие общества, которое сейчас ещё превратили в средство терроризма. Но на Новую Землю это уже что-то из области фантастики. А чего не на Байконур? В космос отправить всегда надёжнее будет.
В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.
Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!
Что там было про крестик и трусы?
Но вообще, конечно, шутки шутками, – просто похищение человека, в открытую. А призывная армия заведомо не имеет никакого отношения к обороноспособности; это рабовладельческий институт, и только. Так что в данном случае ее использовали совершенно по профилю.
Похожая история была в Петербурге в 2017 году, тогда спикер местного парламента за расследования о себе пытался отправить в армию Сергея Кагермазова. Но не смог. Так обращаться с законами, как в случае с Русланом, конечно, может не каждый.
Что Шаведдинов мешал – очевидно. Кому – тоже понятно. Но вот зачем было забирать его в армию? И тем более на Новую Землю? Это очередной пример того, как из молодых людей делают больших политиков. Все как было со Световым и Жуковым этой осенью. То есть если чего-то этой акцией организаторы и добьются, так только обратного эффекта. Думаю, Руслан вернётся более популярным, более известным, и, вероятно, сможет с большим знанием дела готовить расследования о чиновниках министерства обороны.
Все это печально, но лично меня больше печалит та беспечность, присущая многим активистам. Ну можно же было предполагать такое развитие событий и заблаговременно подстелить соломку, решив проблему с военкоматом?
История с Шаведдиновым – это точная копия истории с парнасовцем Михаилом Коневым, также фактически похищенного силовиками и насильственно призванного на военную службу несколькими годами ранее.
Случай Руслана Шаведдинова открыл новый вид политической ссылки – принудительное направление на военное поселение, по сути – на каторгу. Новая земля – это на века отравленное радиацией советского ядерного полигона место, служить и жить там можно или по приказу, или по безумию. Ненависть властей была такова, что на отправку проектного менеджера ФБК в это проклятое место задействовали авиацию. Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело. Важно не забывать его все дни его военной службы. Родина – это мы, а не пославшие его на неживую землю нелюди. Поэтому Родина с тобой, Руслан.
Путинский режим до вытаращенных от идиотизма глаз копирует царские методы борьбы с политическими противниками. Вот только чем "великомученик" Николай-2 закончил и почему – эти двоечники не знают.
Ну что же, невыученные уроки придется повторить до усвоения. История равнодушна и спокойно повторяет тему до тех пор, пока не дойдет даже до "элиты"
Недавно изучал историю Германской революции 1918 года. Так вот, во время Первой Мировой войны там тоже активно практиковалась отправка политических противников на фронт – на самые опасные его участки.
Отдельный пост, посвящённый Руслану, вышел на страничке "Уроки истории с Тамарой Эйдельман":
Александр Полежаев был незаконным сыном помещика Струйского. Папаша поместил его в пансион при Московском университете, в 16 лет молодой человек поступил вольнослушателем на Словесное отделение и довольно скоро начал писать стихи. В 1826 году его приняли в члены Общества любителей российской словесности. Но вот только где-то в это же время Николаю I донесли, что есть некий студент, который написал не очень приличную поэму "Сашка", описывающую пьянство и разврат, царящие в Московском университете.
Полежаев не был декабристом, не состоял ни в каком тайном обществе, он просто написал то, что тогда называли "озорной" поэмой – но для царя этого оказалось достаточно. Он вызвал к себе Полежаева, приказал читать вслух поэму.
Вот как описывал это Герцен:
"Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю, страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.
– Я не могу, – сказал Полежаев.
– Читай! – закричал высочайший фельдфебель. Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. "Никогда, – говорил он, – я не видывал "Сашку" так переписанного и на такой славной бумаге".
Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса".
Дальше Николай произнес несколько замечательных фраз. Услышав от министра, что поведение Полежаева "превосходнейшее", он сказал: "Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим". Это означало, что молодого человека не отправят в Сибирь, но "я даю тебе военной службой средство очиститься".
Очищался Полежаев оставшиеся 12 лет своей жизни – на его письма с просьбой об увольнении со службы ответа не было, он бежал из полка, собираясь сам подать письмо государю, – был схвачен, в цепях возвращен в полк. Его должны были прогнать сквозь строй, но царь отменил наказание.
Полежаева отправили на Кавказ, где он дослужился до унтер-офицера. Все это время он много пил. Через несколько лет его перевели в Москву, где он и умер от чахотки в солдатской больнице. По словам Герцена:
"Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами, она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и проч. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева, – он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.
После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах – он был произведен в больнице".
Другой знаменитый мученик рекрутчины – Тарас Шевченко, был арестован, как участник украинского Кирилло-Мефодиевского общества и обвинен в том, что "сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания". В результате Шевченко, которому было уже 33 года, забрали в солдаты и отправили служить под Оренбург, запретив при этом писать и рисовать. Шевченко, поэт и художник, лишенный возможности самовыражения, прослужил десять лет – и только в 1857 году, когда власть в стране сменилась и режим в преддверии реформ стал смягчаться, его выпустили. Умер он в 1861 году. Все эти годы он, конечно же, тоже много пил.
Вот так замечательно использовалась в нашей стране армия, где должен был служить цвет нации, сливки общества. Так и вспоминаешь работу Валентина Серова, где изображены кавалеристы, атакующие демонстрацию. Она называется "Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?"
А теперь в квартиру к сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову, взломав дверь, врываются силовики, предварительно отключив его симкарту, увозят его в неизвестном направлении, после чего выясняется, что суд в срочном порядке отклонил апелляцию Руслана на решение призывной комиссии – и его прямо сейчас, не дожидаясь следующего призыва забирают в армию. Сейчас, когда я пишу этот текст, появились сведения, что Руслана увезли на Новую Землю. Оренбургская служба Шевченко кажется просто отпуском…
Конечно, мысль о том, что Руслан будет служить намного меньше, чем Полежаев или Шевченко, немного успокаивает. Как и то, что он будет пользоваться поддержкой множества друзей, а благодаря новым средствам связи мы все сможем следить за его судьбой.
Но какое же это скотство.
Об экстренном призыве оппозиционного активиста пишет в Republic Олег Кашин (полный текст доступен только подписчикам издания)
Сколько реальных военных – честно заслуживших свои погоны, наверняка даже воевавших, бывших хорошими командирами, – сколько их участвовало в деле Шаведдинова? Десять, двадцать? От военкомата до той части на Новой Земле. Хотя бы у одного из них дрогнуло его офицерское сердце, когда он узнал, что ему, русскому офицеру, придется участвовать в грязной полицейской операции с откровенным политическим подтекстом? Дрогнуло ли хотя бы одно офицерское сердце, когда офицер узнал, что для каких-то чиновников его армия, его служба, его честь, его судьба – это не более чем остроумное наказание для какого-то политического активиста? Ракетные войска, не стройбат, ты наверняка даже любишь свою службу, и эту Новую Землю с белыми медведями и ржавыми бочками – что ты чувствуешь, когда к тебе человека отправляют в наказание?
Вопросы, конечно, риторические; нет, никто никогда не слышал ничего о том, чтобы российские военные возмущались, когда их используют в качестве полицейской обслуги. Даже опыт армейского призыва для оппозиционеров – нечастый, но есть несколько имен (Олег Козловский, Михаил Конев), – уже привычный, рутинный, никого не смущающий. Опыт полицейских субботников вполне применим к армии – армия же не возражает.
Лоялисты, конечно, злобно подхихикивают.
Роскошная история, как мне кажется!
Первый тестовый пошёл. Интересно, смогут ли отцы-командиры сделать изнеженного столичного революцыонэра, шатателя режима с айфончиком нормальным человеком? В любом случае погружение в реальную жизнь несомненно окажет сильное влияние на организм.
Простите, ржу.
Навальнята воют, будто его на урановый рудник послали. Ребята, а как же соблюдение любимой вами Конституции? Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации!
Но даже среди недоброжелателей Шаведдинова можно встретить более достойное поведение.
Легко призывать людей помочь твоему другу, знакомому, единомышленнику. Когда же неприятности приключаются у того, с кем ты в контрах, обычно это лишь повод для мелкого злорадства.
Но не в этот раз.
Да, признаюсь – с Русланом Шаведдиновым у меня значительные разногласия. Да, даже бывали случаи, когда попав в одну компанию с ним я избегал необходимости поздороваться...
Но сейчас это всё неважно. Хороший он или плохой, за "наших" или за "ваших", с тупого конца разбивает яйца или с острого – ничто из этого не даёт государству права хватать человека, выламывать дверь его дома, отключать мобильную связь, похищать (да, именно похищать) и тайно отправлять практически в секретную тюрьму за полярным кругом. Одно то, что в 2019 году "армия" остается обязательной, что люди не могут просто сказать "не хочу", а должны в судах и на медкомиссиях доказывать, что не могут – это просто узаконенное крепостное право и рабство.
Разумеется, все причастные к этому преступлению (только так и никак иначе) будут когда-нибудь отвечать за свои действия. А сейчас – сил и терпения Руслану и искренне желаю ему пережить эту ситуацию без потерь для себя.
А вы – расскажите друзьям и знакомым о том, какая дичь происходит сегодня в России.
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