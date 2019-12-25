Военком назвал законной отправку Шаведдинова служить на Новую Землю

Призыв на военную службу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова и его отправка в воинскую часть на архипелаге Новая Земля в Архангельской области законны. Место службы определено в "соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности", говорится в пояснении заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, которое поступило в ТАСС.

В документе отмечается, что Шаведдинов подлежал призыву на военную службу, но до октября 2019 года уклонялся от постановки на воинский учет. 28 октября он по повестке прибыл в военный комиссариат и по результатам медицинского освидетельствования был признан годным к военной службе.

Шаведдинов оспорил это решение в суде. В ноябре суд первой инстанции его жалобу отклонил, 23 декабря Мосгорсуд поддержал это решение и в тот же день оно вступило в силу.

23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где прошел повторный медосмотр, был признан годным, и "в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву", говорится в сообщении заместителя военного комиссара Москвы.

Вчера основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в полицию о пропаже своего сотрудника Руслана Шаведдинова, которого полицейские увезли из дома, взломав дверь. В квартире Шаведдинова прошли обыски. Связь с ним пропала. Позже стало известно, что мобильный оператор Yota отключил Шаведдинову мобильную связь. The Insider опубликовал фото из базы оператора с пометкой "по всем действиям по номеру уведомлять PR".

Алексей Навальный сообщил в твиттере, что Шаведдинова принудительно увезли для прохождения срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, он находится в войсковой части 23 662. Адвокаты к нему попасть не могут, поскольку это закрытая территория.

Координатор правозащитной организации "Гражданин и армия" Сергей Кривенко считает, что такой призыв в армию незаконен и похож на "спецзаказ".

"Армия — это не тюрьма. Они должны были просто начать снова его призывать. То есть вызвать в военкомат и выдать повестку на отправку в воинскую часть. Если он бы не явился, то возбудить уголовное дело по факту уклонения от призыва", - сказал Кривенко "Медузе".

Отправку Шаведдинова в часть на Новую Землю правозащитник назвал "спецзаказом". Большая часть призывников сначала направляются в учебные центры, где три-четыре месяца они получают специальность, и только потом их направляют в части. Некоторых сразу направляют в части, но явно не из Москвы самолетом на Новую Землю, отметил координатор правозащитной организации "Гражданин и армия" Сергей Кривенко .

Незарегистрированная Либертарианская партия России в знак протеста против действий властей в отношении Шаведдинова объявила, что среду у Генштаба вооружённых сил в Москве пройдут одиночные пикеты.