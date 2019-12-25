Прокуратура: участие школьников в учениях Росгвардии – незаконно

Прокуратура Татарстана признала незаконным проведение учений Росгвардии по разгону митингов с привлечением школьников. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, изначально учения по пресечению массовых беспорядков с участием 25 полицейских планировалось провести в парке "Солнечный". Но глава сельского поселения Новотроицкое отказался предоставить территорию парка для учений из-за подготовки там новогодних мероприятий.

По решению сотрудника отдела МВД учения перенесли на территорию новотроицкой школы. По согласованию с администрацией учреждения в качестве статистов, выполнявших роль "участников несанкционированной акции", были привлечены 12 девятиклассников. В ходе учений полицейские выстроились в шеренгу со щитами в руках и отрабатывали действия по "разрыву цепи демонстрантов". При этом присутствовали директор школы и классный руководитель подростков. Родители и школьники говорили, что их не предупредили об учениях.

В ходе проверки в прокуратуре пришли к выводу, что причастные к привлечению подростков к учениям должностные лица "поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья школьников, нарушив их права и законные интересы". Прокуратура просит привлечь к дисциплинарной ответственности главу Тукаевского района и начальника районного отдела МВД.

Из-за учений ранее наказали министра внутренних дел Татарстана Артема Хорохорина.

22 декабря жительница Татарстана Екатерина Пантелеева опубликовала видео учений Росгвардии с участием школьников. В полиции сначала настаивали, что подростки лишь наблюдали за учениями. Однако ученики рассказывали о полученных травмах.