На полицейских, не ставших искать похищенного подростка, завели дело

На двух сотрудников полиции, отказавшихся реагировать на заявление о похищении человека, после чего похищенный был убит, завели уголовное дело.

Как установило следствие, в декабре прошлого года оперативный дежурный и оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Великому Новгороду получили жалобу от местной жительницы, которая заявила о похищении 16-летнего сына неизвестными с целью получения выкупа. Женщина при этом отметила, что у неё есть аудиозаписи телефонных переговоров с вымогателями.

Полицейские даже не начали проверку, ответив заявительнице, что для жалобы в МВД нет оснований.

На следующий день тело похищенного подростка с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Новгорода. Установлено, что вымогатели, не получив выкуп, забили его до смерти битой и гантелей.