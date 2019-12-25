Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На полицейских, не ставших искать похищенного подростка, завели дело

Смотреть комментарии

На двух сотрудников полиции, отказавшихся реагировать на заявление о похищении человека, после чего похищенный был убит, завели уголовное дело.

Как установило следствие, в декабре прошлого года оперативный дежурный и оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Великому Новгороду получили жалобу от местной жительницы, которая заявила о похищении 16-летнего сына неизвестными с целью получения выкупа. Женщина при этом отметила, что у неё есть аудиозаписи телефонных переговоров с вымогателями.

Полицейские даже не начали проверку, ответив заявительнице, что для жалобы в МВД нет оснований.

На следующий день тело похищенного подростка с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Новгорода. Установлено, что вымогатели, не получив выкуп, забили его до смерти битой и гантелей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG