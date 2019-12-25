Православная диссидентка Татьяна Щипкова реабилитирована посмертно

Советская диссидентка и участница подпольного православного движения Татьяна Щипкова реабилитирована посмертно. Такое решение вынес кассационный суд, сообщает "Интерфакс", уточняя, что о реабилитации просила Генпрокуратура России.

Татьяна Щипкова родилась 7 февраля 1930 года в Алтайском крае, окончила Ленинградский государственный университет, преподавала на факультете языков Смоленского педагогического института. В своих лекциях она затрагивала вопросы веры, рассказывала на уроках об античной культуре и христианстве, а в 70-е годы участвовала в христианских семинарах. В 1978 году у неё дома прошёл обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература.

Татьяну Щипкову уволили из института и лишили научного звания кандидата наук. Позднее её обвинили в злостном хулиганстве и на три года отправили в женскую колонию на Дальнем Востоке. Разрешение вернуться в Ленинград и жить у сына она получила в 1985 году, а снова преподавать смогла только с 1991 года. О времени, проведённом в колонии, Щипкова рассказала в своей книге "Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной".

Татьяна Щипкова умерла 11 июля 2009 года. Её книга была опубликована спустя два года. Русская православная церковь назвала Щипкову единственной православной исповедницей веры, которая не была реабилитирована после советской власти.