Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"). Понтифик сказал, что миру необходимо пустить свет Рождества во тьму человеческих сердец. Именно она, по словам папы, ведёт к религиозным преследованиям, вооружённым конфликтам и страхам перед мигрантами.

Кроме того, понтифик в своём послании призвал к миру на Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Африке.

Накануне, в Ватикане, в соборе Святого Петра Франциск отслужил рождественскую мессу. "Несмотря на все наши грехи, господь продолжает нас любить. И его любовь не меняется. И это тот самый подарок, который ждёт нас в Рождество", – сказал Франциск.

В разных городах мира в канун отмечаемого по григорианскому календарю Рождества прошли праздничные службы. Впервые более чем за два столетия мессы не было в соборе Парижской Богоматери. В апреле в соборе произошел сильный пожар. Рухнули шпиль, часть кровли, но пожарным удалось спасти каркас здания. Рождественскую службу в этом году перенесли в церковь Сен-Жермен-л'Осеруа. Она известна тем, что её колокола подали сигнал к расправе над гугенотами в Варфоломеевскую ночь в шестнадцатом веке.

В Вифлееме тысячи паломников собрались, чтобы встретить один из главных христианских праздников на Ясельной площади, где расположен храм Рождества Христова. Вместе с верующими на богослужении присутствовали и чиновники палестинской администрации. Израильские власти ввели послабления на въезд на территорию Иерусалима и на Западный берег для палестинцев-христиан из сектора Газа.