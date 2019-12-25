Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et orbi, Ватикан, 25 декабря 2019 года

Смотреть комментарии

Папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"). Понтифик сказал, что миру необходимо пустить свет Рождества во тьму человеческих сердец. Именно она, по словам папы, ведёт к религиозным преследованиям, вооружённым конфликтам и страхам перед мигрантами.

Кроме того, понтифик в своём послании призвал к миру на Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Африке.

Папа римский на мессе в соборе Святого Петра, 24 декабря 2019 года
Папа римский на мессе в соборе Святого Петра, 24 декабря 2019 года

Накануне, в Ватикане, в соборе Святого Петра Франциск отслужил рождественскую мессу. "Несмотря на все наши грехи, господь продолжает нас любить. И его любовь не меняется. И это тот самый подарок, который ждёт нас в Рождество", – сказал Франциск.

В разных городах мира в канун отмечаемого по григорианскому календарю Рождества прошли праздничные службы. Впервые более чем за два столетия мессы не было в соборе Парижской Богоматери. В апреле в соборе произошел сильный пожар. Рухнули шпиль, часть кровли, но пожарным удалось спасти каркас здания. Рождественскую службу в этом году перенесли в церковь Сен-Жермен-л'Осеруа. Она известна тем, что её колокола подали сигнал к расправе над гугенотами в Варфоломеевскую ночь в шестнадцатом веке.

Глава Палестинской автономии на мессе в Вифлееме, 24 декабря 2019 года
Глава Палестинской автономии на мессе в Вифлееме, 24 декабря 2019 года

В Вифлееме тысячи паломников собрались, чтобы встретить один из главных христианских праздников на Ясельной площади, где расположен храм Рождества Христова. Вместе с верующими на богослужении присутствовали и чиновники палестинской администрации. Израильские власти ввели послабления на въезд на территорию Иерусалима и на Западный берег для палестинцев-христиан из сектора Газа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG