Основатель Рунета Алексей Солдатов находится под домашним арестом

Один из основоположников интернета в России, бывший заместитель министра связи Алексей Солдатов, обвинён в мошенничестве в особо крупном размере и ещё в середине декабря помещён под домашний арест, сообщает издание "Медуза".

По данным СМИ, уголовное дело связано с переносом около полумиллиона айпи-адресов из Российского НИИ развития общественных сетей в чешскую компанию Reliable Communications, совладельцем которой является обвиняемый. Сумма, которую получил Солдатов, оценивается в 600 миллионов рублей.

"Медуза" отмечает, что у российского НИИ, которое долгое время было одним из ключевых институтов по управлению Рунетом, исторически большой пул айпи-адресов. В Европе же они полностью закончились в ноябре.

Алексей Солдатов ещё в Советском Союзе возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть "Релком" с выходом в интернет. В 1992 году он стал учредителем одноимённого интернет-провайдера – первого в России.

С 2008 года Солдатов в течение двух лет занимал пост замглавы Минкомсвязи.