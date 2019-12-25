"Мемориал" в 19-й раз оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей, и на 100 тысяч – его главу Александра Черкасова.
И организация, и её руководитель получили штрафы за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одной из страниц сайта "Мемориала", где размещён материал о незаконном профилактическом учёте граждан в отделениях полиции Северного Кавказа.
В отношении "Международного Мемориала», правозащитного центра "Мемориал" и их сотрудников суды назначили штрафы уже по 19 протоколам, связанным с нарушением закона об "иноагентах". Общая сумма штрафов достигла 3,5 миллионов рублей. Ещё как минимум 9 протоколов суды должны рассмотреть.
"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они являются "иностранными агентами", грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.
- В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушения для "СМИ – иностранных агентов": штрафы для граждан увеличиваются до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 5 миллионов.
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