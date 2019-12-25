"Мемориал" в 19-й раз оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей, и на 100 тысяч – его главу Александра Черкасова.

И организация, и её руководитель получили штрафы за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одной из страниц сайта "Мемориала", где размещён материал о незаконном профилактическом учёте граждан в отделениях полиции Северного Кавказа.

В отношении "Международного Мемориала», правозащитного центра "Мемориал" и их сотрудников суды назначили штрафы уже по 19 протоколам, связанным с нарушением закона об "иноагентах". Общая сумма штрафов достигла 3,5 миллионов рублей. Ещё как минимум 9 протоколов суды должны рассмотреть.

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.