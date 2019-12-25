В Афганистане талибы похитили 27 участников шествия за мир

В Афганистане радикальная группировка "Талибан" похитила 27 активистов Народного движения за мир (PPM). Об этом сообщили местные чиновники и лидеры гражданского движения.

Активисты следовали из провинции Герат в Фарах на шести машинах, когда талибы остановили их и увезли в неизвестном направлении, уточняет Reuters. Полиция заявила, что пытается выследить похитителей. Движение "Талибан" произошедшее пока не комментировало.

Активисты РРМ проводят по стране манифестации, в ходе которых призывают стороны конфликта в Афганистане – талибов и афганское правительство – договориться о прекращении огня. Представители движения утверждают, что вооруженная группировка уже трижды похищала участников шествия за мир.

В июне талибы захватили 25 борцов за мир, следовавших в считающуюся опорным пунктом движения "Талибан" Муса-Калу (провинция Гильменд). Активисты рассчитывали там встретиться с боевиками. Задержанных отпустили спустя несколько дней.