Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

43 процента россиян сочли 2019 год трудным для страны, ещё 15 процентов - очень тяжелым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились "Ведомости". Около трети респондентов назвали уходящий год в целом хорошим, 4 процента — очень удачным.

Личные оценки года оказались выше, отмечают социологи. Так 47 процентов россиян считают 2019 год хорошим для себя и своей семьи. Треть опрошенных назвали его трудным.

Самым тяжелым за десять лет для россиян был 2015 год: 75 процентов респондентов сочли его трудным и плохим для страны.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что 43 процента россиян заявили об изменении к худшему уровня жизни в 2019 году.

Самым важным событием уходящего года для россиян стала пенсионная реформа и её последствия, следует из опроса "Левада-центра". Так считают 44 процента респондентов. Второе и третье места заняли лесные пожары в Сибири (38 процентов) и летнее наводнение в Иркутской области (30 процентов).



Помимо природных катаклизмов участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста, участие России в войне в Сирии, допинговый скандал и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море.

В список крупнейших событий, по мнению респондентов, попали также победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, пожар в соборе Парижской богоматери, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, "московское дело", прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.

Согласно исследованию, которое подготовил фонд "Общественное мнение", среди главных российских событий названы открытие Крымского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, — выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика президента США Дональда Трампа.



