Правительство потратит до 3 триллионов рублей на выкуп доли в Сбербанке

Правительство России планирует в первой половине 2020 года выкупить долю Центробанка в Сбербанке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. От имени правительства будет действовать Минфин. Профинансировать сделку планируется за счет средств Фонда национального благосостояния. Регулятор хочет получить за свой пакет рыночную цену. Стоимость 50% плюс одной акции Сбербанка на бирже составляет примерно 2,8 триллиона рублей.

Гава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтверждали, что обсуждение передачи 50% плюс одной акции Сбербанка от ЦБ некой другой государственной структуре идет. Набиуллина заявила, что ЦБ может только продать пакет.

В 2020 году объем ФНБ превысит 7% ВВП, после чего закон позволяет тратить излишки его средств. В 2020 году эти излишки, по предварительным подсчетам, должны составить 1,8 триллиона рублей. После многомесячных споров, одним из главных участников которых была Набиуллина, экономический блок правительства решил потратить эти деньги на инвестпроекты в России, но ограничил траты 1 триллионом рублей на ближайшие три года.

Минфин рассчитывает, что деньги, потраченные на выкуп Сбербанка, вернутся в казну, поскольку ЦБ по закону должен перечислять в бюджет 90% от своей чистой прибыли, на которую должен быть отнесен доход от сделки. При этом ЦБ может заработать на сделке около 350 миллиардов рублей.

С 2017 года, когда ЦБ, начав с "Открытия", начал проводить собственными силами крупные банковские санации, он каждый год показывает убыток (в 2017 и 2018 году — по 435 миллиардов рублей). Расходы ЦБ в 2018 году впервые превысили 1 триллион рублей. Дивиденды Сбербанка в этой арифметике не учитываются — их ЦБ с 2017 года полностью перечисляет в бюджет. Без специально оговоренных условий это будет означать, что приличная часть суммы пойдет на покрытие убытков регулятора, и только с части он заплатит в бюджет 90%.

Чтобы осуществить сделку, правительству придется переписать сразу несколько нормативных документов, пишет The Bell: закон о ЦБ, который прямо запрещает регулятору снижать свою долю в Сбербанке ниже 50% плюс одна акция, и постановление об инвестировании ФНБ, которое не разрешает вкладывать средства фонда в акции банков.