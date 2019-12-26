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К спецкору "Новой газеты" Юлии Полухиной пришли с обыском

Краснодарская полиция, архивное фото

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В дом к специальному корреспонденту "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) в четверг утром пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке бойцов СОБРа.

Корреспондента увезли в неизвестном направлении. Адвокат не знает, куда ему направляться для участия в допросе подзащитной.


Издание связывает следственные действия с публикацией материалов о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды, говорится в сообщении "Новой газеты".

В редакции выразили недоумение в связи с действиями правоохранительных органов и заявили, что "пока все это похоже на похищение".

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