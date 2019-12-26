Суд дал один день на ознакомление с делом о манекене с лицом Путина

Суд в Перми по ходатайству следователя ограничил одним днём срок ознакомления с делом о привязанной к столбу кукле с лицом президента Владимира Путина. Об этом сообщил "Новой газете" один из обвиняемых, член регионального отделения незарегистрированной Либертарианской партии Александр Котов.

Защита и обвиняемые должны ознакомиться с материалами дела, которое было возбуждено год назад, до вечера 26 декабря.

В деле пять больших томов, допросы свидетелей написаны от руки. Много времени уходит на расшифровку почерка. Материалы, по словам Котова, они прочитают, но подать ходатайства и возражения в рамках следственных действий, которые завершены, уже не успеют, отметил он.

Дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, завели около года назад. По нему, кроме Котова, также проходят пермский активист Александр Шабарчин и активист регионального штаба Навального Данила Васильев. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Дело возбудили из-за нескольких политических акций, которые проходили в центре Перми в конце прошлого года: неизвестные привязывали там к столбу манекен в маске с лицом президента Владимира Путина в тюремной робе. Последняя подобная акция состоялась 11 ноября 2018 года. На груди манекена был приклеен листок бумаги надписью "Военный преступник Пыня В. В". На лоб манекена неизвестные приклеили бумажку со словом "Лжец".

На прошлой неделе следствие изменило статус Котова с подозреваемого на обвиняемого после того, как экспертиза от 12 декабря установила, что акция была "спланированной, с хулиганскими мотивами и выражением открытого неуважения к президенту".

Александр Котов причастность к акции отрицает. По его словам, он, как и другие прохожие снимал манекен на телефон, когда его задержали полицейские. Позже его отпустили без составления протокола.