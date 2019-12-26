Forbes назвал пять самых разбогатевших российских бизнесменов

Бизнесмен Владимир Потанин возглавил рейтинг пяти самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года по версии журнала Forbes. Глава "Норникеля" увеличил свое состояние почти на восемь миллиардов долларов, до 24 миллиардов.

На втором месте в рейтинге глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние выросло почти на шесть миллиардов и теперь составляет 27 миллиардов долларов. Главным партнёром Михельсона является Геннадий Тимченко, миллиардер и друг президента России Владимира Путина.

Замыкает тройку лидеров совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Он увечил своё состояние более чем на пять миллиардов долларов, до 24 миллиардов.

В пятерку самых разбогатевших бизнесменов по версии Forbes также вошли совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.