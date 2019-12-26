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В Московский офис ФБК пришли приставы, Навальный задержан

Алексей Навальный

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В московский офис основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения, а находившимся в помещении скомандовали "к стене".

Навального задержали силой и увели, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она уточнила, что оппозиционер не оказывал сопротивления.

Изначально сообщалось, что пришедшие – полицейские, но соратник Навального Леонид Волков позднее уточнил, что следственные действия проводит ФССП.

По словам Леонида Волкова, в офисе в момент появления приставов находилось около сорока человек. За 20 минут до обысков была заблокирована карта для пожертвований.

Также Волков заявил, что следственные действия связаны с возбуждённым в отношении ФБК делом об отмывании денег, а с отказом удалить фильм-расследование "Он вам не Димон".

У сотрудников ФБК в ходе обысков забрали ноутбуки, их выпустили из офиса, где остались только юристы и полицейские.

  • Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении директора ФБК Ивана Жданова, его подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм "Он вам не Димон".
  • Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.
  • В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить из фильма часть расследования, где упоминается его имя.

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