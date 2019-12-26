В Московский офис ФБК пришли приставы, Навальный задержан

В московский офис основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения, а находившимся в помещении скомандовали "к стене".

Навального задержали силой и увели, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она уточнила, что оппозиционер не оказывал сопротивления.

Изначально сообщалось, что пришедшие – полицейские, но соратник Навального Леонид Волков позднее уточнил, что следственные действия проводит ФССП.

По словам Леонида Волкова, в офисе в момент появления приставов находилось около сорока человек. За 20 минут до обысков была заблокирована карта для пожертвований.

Также Волков заявил, что следственные действия связаны с возбуждённым в отношении ФБК делом об отмывании денег, а с отказом удалить фильм-расследование "Он вам не Димон".

У сотрудников ФБК в ходе обысков забрали ноутбуки, их выпустили из офиса, где остались только юристы и полицейские.