В Московский офис ФБК пришли приставы, Навальный задержан

В московский офис основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения, а находившимся в помещении скомандовали "к стене".
Навального задержали силой и увели, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она уточнила, что оппозиционер не оказывал сопротивления.
Изначально сообщалось, что пришедшие – полицейские, но соратник Навального Леонид Волков позднее уточнил, что следственные действия проводит ФССП.
По словам Леонида Волкова, в офисе в момент появления приставов находилось около сорока человек. За 20 минут до обысков была заблокирована карта для пожертвований.
Также Волков заявил, что следственные действия связаны с возбуждённым в отношении ФБК делом об отмывании денег, а с отказом удалить фильм-расследование "Он вам не Димон".
У сотрудников ФБК в ходе обысков забрали ноутбуки, их выпустили из офиса, где остались только юристы и полицейские.
- Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении директора ФБК Ивана Жданова, его подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм "Он вам не Димон".
- Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.
- В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить из фильма часть расследования, где упоминается его имя.
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