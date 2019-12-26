Турция намерена отправить своих военных в Ливию

Президент Турции объявил о решении направить войска в Ливию для поддержки ливийского Правительства национального согласия в борьбе с силами генерала Халифы Хафтара. Соответствующий запрос на использование армии Реджеп Эрдоган направил в парламент. По словам турецкого лидера, он надеется получить одобрение уже в начале января.

Ранее Анкара подписала два соглашения с Правительством национального согласия - международно признанным руководством Ливии. В документах речь идёт о сотрудничестве по вопросам безопасности и в военной сфере.

Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России. Турецкий лидер утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов частной военной Вагнера. СМИ связывают её с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

Западные агентства пишут, что помощь Ливийской народной армии Хафтара, помимо России, приходит из Франции, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов. Представители Хафтара в свою очередь обвиняют Анкару в переброске через Тунис в Ливию джихадистов из террористической группировки "Исламское государство".

Он уже несколько месяцев ведёт наступление на востоке Ливии.

Россия подчеркивают, что заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии и прекращении там кровопролития. Участие в гражданской войне в Ливии Москва отрицает.