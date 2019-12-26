Турция намерена отправить своих военных в Ливию

Президент Турции объявил о решении направить войска в Ливию для поддержки ливийского Правительства национального согласия в борьбе с силами генерала Халифы Хафтара. Соответствующий запрос на использование армии Реджеп Эрдоган направил в парламент. По словам турецкого лидера, он надеется получить одобрение уже в начале января.
Ранее Анкара подписала два соглашения с Правительством национального согласия - международно признанным руководством Ливии. В документах речь идёт о сотрудничестве по вопросам безопасности и в военной сфере.
Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России. Турецкий лидер утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов частной военной Вагнера. СМИ связывают её с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.
Западные агентства пишут, что помощь Ливийской народной армии Хафтара, помимо России, приходит из Франции, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов. Представители Хафтара в свою очередь обвиняют Анкару в переброске через Тунис в Ливию джихадистов из террористической группировки "Исламское государство".
Он уже несколько месяцев ведёт наступление на востоке Ливии.
Россия подчеркивают, что заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии и прекращении там кровопролития. Участие в гражданской войне в Ливии Москва отрицает.
- Правительство национального согласия в Ливии – временное правительство созданное в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН. Зал заседаний правительства находится в столице Триполи.
- Полевой командир маршал Халифа Хафтар – профессиональный военный, имеет двойное американское и ливийское гражданство. В марте 2015 года он был назначен командующим войсками, которые подчиняются избранному законодательному органу – Ливийской палате представителей.
- В настоящее время Хафтар командует Ливийской народной армией, которая под его руководством сместила девять муниципальных советов, заменив их военной администрацией. Таким образом, в мае 2019 года в Ливии началась вторая гражданская война.
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