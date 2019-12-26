В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов

Министерство финансов Грузии наложило арест на банковские счета телекомпаний "Кавкасия", "Пирвели» и "Рустави-2". Они чаще других медиаресурсов критикуют правительство страны и правящую партию "Грузинская мечта".

Минфин объясняет столь жёсткое решение текущей задолженностью телекомпаний перед бюджетом и нарушением ранее достигнутой договорённости о выплате этой задолженности в условиях реструктуризации основной суммы долга. В сумме он достигает несколько десятков миллионов евро

Служба доходов министерства финансов обещает снять арест на счета сразу после покрытия текущей задолженности.

Менеджеры и журналистские коллективы медиа-ресурсов усмотрели в аресте операционных счетов попытку властей попытку цензуры в преддверии решающих парламентских выборов осенью следующего года. Владелец "ТВ-Кавкасия" Нино Джангирашвили заявила, что арест счетов "означает остановку работы телевидения".

Сегодня у телекомпании "Кавкасия", состоялась акция протеста гражданских активистов и журналистов других оппозиционных телеканалов. Участники акции протеста назвали "избирательным правосудием" то, что счета крупнейшей проправительственной телекомпании "Имеди" не арестованы не смотря на огромную задолженность. Минфин объясняет это тем, что "ТВ-Имеди" исправно выплачивает долг.

Спикер грузинского парламента, Арчил Талаквадзе призвал журналистов не политизировать тему бюджетной задолженности. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, заявил, что власти Грузии "перешли красную линию в борьбе против институтов демократии".