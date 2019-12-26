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В мире вспомнили жертв цунами 2004 года

Акция памяти жертв цунами 2004 года в Индии, 26 декабря 2019 года

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В четверг, 26 декабря исполнилось 15 лет со дня самого мощного цунами в Южной и Юго-Восточной Азии. Его жертвами в общей сложности стали 230 тысяч человек в 18 странах. В Индонезии, Таиланде, Индии, Шри-Ланке в этот день прошли акции памяти жертв природной стихии. Люди приходили к мемориалам, зажигали свечи и ароматические палочки.

Причиной катастрофы 26 декабря 2004 года стало землетрясение магнитудой 9,1 у берегов Индонезии. Оно открыло линию разлома на дне Индийского океана. Это вызвало серию волн высотой более 17 метров. Некоторые населённые пункты были полностью снесены.

Церемония памяти жертв цунами 2004 года, Шри Ланка, 26 декабря 2019 года
Церемония памяти жертв цунами 2004 года, Шри Ланка, 26 декабря 2019 года

Больше всего жертв было в Индонезии – около 170 тысяч человек. Десятки тысяч человек пропали без вести. Погибших хоронили в братских могилах. В Индии погибли более 10 тысяч человек, и на Шри-Ланке – более 35 тысяч. В Таиланде жертвами стихии стали более пяти тысяч человек. В том числе туристы из России, Германии, Великобритании и скандинавских стран.

По разным оценкам, официальная помощь и частные пожертвования на восстановление районов, пострадавших от цунами, составили более 13 миллиардов долларов. После катастрофы в 28 странах Южной и Юго-Восточной Азии была внедрена система раннего предупреждения цунами. На ее создание и установку было потрачено 400 миллионов долларов.

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