В мире вспомнили жертв цунами 2004 года

В четверг, 26 декабря исполнилось 15 лет со дня самого мощного цунами в Южной и Юго-Восточной Азии. Его жертвами в общей сложности стали 230 тысяч человек в 18 странах. В Индонезии, Таиланде, Индии, Шри-Ланке в этот день прошли акции памяти жертв природной стихии. Люди приходили к мемориалам, зажигали свечи и ароматические палочки.

Причиной катастрофы 26 декабря 2004 года стало землетрясение магнитудой 9,1 у берегов Индонезии. Оно открыло линию разлома на дне Индийского океана. Это вызвало серию волн высотой более 17 метров. Некоторые населённые пункты были полностью снесены.

Больше всего жертв было в Индонезии – около 170 тысяч человек. Десятки тысяч человек пропали без вести. Погибших хоронили в братских могилах. В Индии погибли более 10 тысяч человек, и на Шри-Ланке – более 35 тысяч. В Таиланде жертвами стихии стали более пяти тысяч человек. В том числе туристы из России, Германии, Великобритании и скандинавских стран.

По разным оценкам, официальная помощь и частные пожертвования на восстановление районов, пострадавших от цунами, составили более 13 миллиардов долларов. После катастрофы в 28 странах Южной и Юго-Восточной Азии была внедрена система раннего предупреждения цунами. На ее создание и установку было потрачено 400 миллионов долларов.