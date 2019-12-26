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Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, в котором предложил вывести бизнес из-под 210-ой статьи Уголовного кодекса о преступных сообществах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Президент предлагает запретить уголовное преследование учредителей, руководителей и работников организации только из-за её структуры. Компанию всё равно смогут признать преступным сообществом если она изначально создавалась для преступных целей.

Летом этого года в Госдуму был внесён законопроект, который должен скорректировать статью о преступных сообществах с целью дополнительной защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Предполагается, что такие меры поспособствуют "формированию благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата".

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