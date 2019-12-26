Против пермского публициста Юшкова возбудили дело об экстремизме

На пермского публициста Романа Юшкова завели дело о возбуждении ненависти и вражды по отношению к членам иудейского религиозного движения "Хабад". В четверг у него дома прошёл обыск, полиция изъяла всю технику.

Поводом для возбуждения дела стала речь Юшкова на публичных слушаниях о строительстве еврейского центра в Перми. Публицист выступил против, заявив, что центр строится по заказу "секты, управляемой из Нью-Йорка" и добавив, что евреи не пускают в Израиль евреев по отцу, а от русских требуют толерантности.

Юшкова уже в третий раз обвиняют в разжигании ненависти и вражды. В 2017 году его оштрафовали за статью, в которой он призывал не покупать товары в магазинах "не россиян". Ещё по одному эпизоду публициста приговорили к двум годам условного срока.