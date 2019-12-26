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Умерла Галина Волчек

Галина Волчек

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Народная артистка СССР, одна из создателей московского театра "Современник" Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщает сайт театра.

Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей "Современника" – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой.

Среди её ролей – Нюрка в "Вечно живых", Амелия в "Балладе о невеселом кабачке", Анна Андреевна в "Ревизоре", Марта в "Кто боится Вирджинии Вульф". С 61-го года работает в качестве режиссера. В 62-м дебютирует со спектаклем по пьесе Уильяма Гибсона "Двое на качелях", который просуществовал в репертуаре "Современника" почти 30 лет. С 1972-го года – главный режиссер "Современника", с 1982-го – художественный руководитель. Играла в фильме Георгия Данелия "Осенний марафон".

Сцена из спектакля "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу на сцене театра "Современник", 1995 год
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"Современник" в Нью-Йорке (1996)

Волчек награждена званием Героя Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственной премии СССР и премии Президента России. Была депутатом Госдумы второго созыва, избравшись от движения "Наш дом – Россия".

Актриса и режиссёр будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

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