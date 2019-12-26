Орловского поэта Александра Бывшева исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. При этом ещё 5 декабря суд отказал ему в исключении из списка, по поводу чего Бывшев уже подготовил апелляционную жалобу.

В 2015 году поэта приговорили к шести месяцам исправительных работ за стихотворение под названием "Украинским патриотам", признав виновным в разжигании ненависти и вражды.

В прошлом году Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за стихотворение "На независимость Украины" по той же статье уголовного кодекса, а затем завели на него ещё одно дело за стихотворения "Русский дух" и "Могучая куча". При этом в марте 2019 года дело постановили прекратить, но через несколько недель возобновили снова.

В список Росфинмониторинга вносят обвиняемых по экстремистским и террористическим статьям уголовного кодекса. При внесении блокируются все банковские счета и карты обвиняемых.