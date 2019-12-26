Умер советский литературный критик Владимир Бушин

Советский литератор и критик Владимир Бушин умер 25 декабря в возрасте 95 лет, сообщает "Литературная газета".

Бушин — участник Второй мировой войны, награждён боевыми наградами. На фронте стал публиковать стихи, после войны окончил Литературный институт.

На его курсе учились Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Владимир Солоухин и другие известные советские писатели. Тогда же там учился Юрий Три​фонов, описавший однокашников в повести "Студенты".

Работал в "Литературной газете", "Литературе и жизни", "Молодой гвардии". В 1966 году в телеэфире предложил вернуть досоветские названия Куйбышеву (Самаре), Горькому (Нижнему Новгороду), Калинину (Твери) и Кирову (бывшей Вятке).

Критиковал "Новый мир" Твардовского, творчество Солженицына и Булата Окуджавы, академика Сахарова. В разгар перестройки был одним из подписантов "письма семидесяти четырёх", обвинявшего деятелей изменений в стране в русофобии.

После развала СССР писал в консервативные, националистические и коммунистические издания, сотрудничал с "Литературной газетой", газетами "Правда" и "Завтра". Критиковал президента России Владимира Путина за либерализм и "потерянное время любви к Западу".