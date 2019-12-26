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Адвокат смог попасть в обыскиваемый офис ФБК, переодевшись спецназовцем

Видео с камеры в офисе ФБК во время обыска

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Адвокат правозащитной группы "Агора" Григорий Червонный смог попасть в московский офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, несмотря на то, что туда не пускали юристов.

Для этого ему пришлось изобразить из себя спецназовца, надев чёрную куртку и балаклаву. Об этом сообщает штаб Навального в Москве.

После того, как он попал внутрь, он потребовал внести себя в протокол и был выгнан, сообщил он в своём телеграм-канале.

Спецназ Федеральной службы судебных приставов и сотрудники полиции пришли в офис ФБК в четверг. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения.

Обыск был связан с уголовным делом об отказе удалить из блога Навального фильм ФБК "Он вам не Димон" про возможную коррупцию в окружении премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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