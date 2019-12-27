В Казахстане в результате крушения самолёта погибли 14 человек

В Казахстане в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли по меньшей мере 14 человек, 35 пострадали, сообщает пресс-служба аэропорта Алма-Аты.

Самолёт Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них не было.

По информации властей, авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов.Сообщается, что возгорания самолета не произошло.

В настоящий момент службы спасения эвакуируют выживших.

В числе погибших и пострадавших есть дети. Пятеро раненных госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщают медики. Опознаны семеро погибших, среди них председатель совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

Что послужило причиной крушения, пока неизвестно. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.

Первый полет упавший в Алма-Ате самолет совершил в апреле 1996 года. По данным портала Zakon.kz,он был полностью исправен и прошел все проверки.

Самолеты этого типа эксплуатируют многие крупные авиакомпании - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss и другие.