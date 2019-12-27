Читатели "Ведомостей" назвали персоной года Константина Котова

Гражданский активист Константин Котов, осужденный на четыре года колонии по так называемой "дадинской" статье - о многократных нарушениях на митингах, стал персоной года по версии читателей газеты "Ведомости" в номинации "Частное лицо". По версии редакции газеты в этой категории победил другой обвиняемый по "московскому делу" - студент Высшей школы экономики Егор Жуков.

Кроме Котова и Жукова в этой номинации были представлены основатель компании "Рольф" Сергей Петров, правозащитник Лев Пономарев, экоактивистка Грета Тунберг, основатель Alibaba Group Джек Ма .

В традиционном ежегодном спецпроекте "Ведомостей" редакция и читатели голосовали за кандидатов в шести номинациях.

В категории "Политик года" по версии читателей победил Алексей Навальный, редакция выбрала президента Украины Владимира Зеленского. Бизнесменом года читатели назвали гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, редакция - "Государственного банкира". В номинациях "Профессионал" и "Культурный герой" выбор читателей и редакции совпал. В первой победил журналист Юрий Дудь, во второй - режиссёр Квентин Тарантино. "Загадкой года" читатели назвали руководителя РУСАДА Юрия Гануса, редакция "Ведомостей" - председатель совета директоров банка "Восточный" Артема Аветисяна, с именем которого связывают арест основателя Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви.