Читатели "Ведомостей" назвали персоной года Константина Котова

Гражданский активист Константин Котов, осужденный на четыре года колонии по так называемой "дадинской" статье - о многократных нарушениях на митингах, стал персоной года по версии читателей газеты "Ведомости" в номинации "Частное лицо". По версии редакции газеты в этой категории победил другой обвиняемый по "московскому делу" - студент Высшей школы экономики Егор Жуков.
Кроме Котова и Жукова в этой номинации были представлены основатель компании "Рольф" Сергей Петров, правозащитник Лев Пономарев, экоактивистка Грета Тунберг, основатель Alibaba Group Джек Ма .
В традиционном ежегодном спецпроекте "Ведомостей" редакция и читатели голосовали за кандидатов в шести номинациях.
В категории "Политик года" по версии читателей победил Алексей Навальный, редакция выбрала президента Украины Владимира Зеленского. Бизнесменом года читатели назвали гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, редакция - "Государственного банкира". В номинациях "Профессионал" и "Культурный герой" выбор читателей и редакции совпал. В первой победил журналист Юрий Дудь, во второй - режиссёр Квентин Тарантино. "Загадкой года" читатели назвали руководителя РУСАДА Юрия Гануса, редакция "Ведомостей" - председатель совета директоров банка "Восточный" Артема Аветисяна, с именем которого связывают арест основателя Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. С марта по август его неоднократно задерживала полиция. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги". Суд не стал рассматривать видео задержания Котова, которое доказывало его невиновность и не приобщил его к делу. 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
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