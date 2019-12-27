Бостонский джаз-клуб отменил выступление Игоря Бутмана

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил намеченное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression. Об этом Радио Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский.

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана: в частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в Крыму. На официальном сайте Бутмана бостонский концерт ещё значится, а на сайте клуба его уже нет.

Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своём письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около столетия является символом мира и свободы, не должен использоваться для обеления репрессивного режима, оправдания аннексий и войн.

В конце января – первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе, Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта. Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне "Т-34" в одном из кинотеатров Бостона.