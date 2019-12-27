РБК: Новый год обойдётся Москве в 1,7 миллиарда рублей

Москва потратит на празднование Нового года более одного миллиарда семисот миллионов рублей. Это подсчитал РБК, основываясь на данных портала госзакупок.

825 миллионов рублей потратят городские парки на работу катков. Почти половину этой суммы – на организацию катка на ВДНХ.

Траты на оформление города и парков составят 562 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2018 году. Тогда на это ушло 323 миллиона рублей. Специальную новогоднюю подсветку в этом году город не заказывал: компания "ОЭК" использовала то, что было приобретено в прошлые годы. Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 миллионов рублей.

304 миллиона рублей заложено на концерты, ярмарки и народные гуляния. Треть этой суммы потратят на организацию «Елки мэра» и новогодних представлений в Гостином дворе.

Почти 35 миллионов будут потрачены на фейерверки и более 20 миллионов на подарки.

У большинства контрактов на оформление и новогодние гуляния скрыты поставщики. Это связано с международными санкциями в отношении отдельных российских компаний. В числе прочих своих поставщиков в этом году скрыли и некоторые московские парки, сообщает РБК.