Нетаньяху победил на праймериз своей партии "Ликуд"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху победил на праймериз своей партии. Он набрал 72,5 процента голосов. Таким образом, именно Нетаньяху будет возглавлять партию "Ликуд" на досрочных парламентских выборах. Они пройдут 2 марта.

В декабре парламент Израиля объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. У партии Нетаньяху в Кнессете было 32 места, а у их конкурентов "Кахоль-Лаван" — 33.

Нетаньяху возглавляет "Ликуд" с 2006 года, а пост премьера с 2009-го. В ноябре ему предъявили обвинения по трем уголовным делам. По версии следователей, Нетаньяху предоставлял привилегии телеканалам в обмен на положительные новости о себе и получал подарки от бизнесменов в обмен на некую помощь. Нетаньяху обвинения отвергает и считает, что их цель — свергнуть его с поста главы правительства.