Ливия официально запросила Турцию о военной поддержке

Ливия официально запросила Турцию о воздушной, наземной и морской военной поддержке, чтобы помешать наступлению генерала Халифы Хафтара.
Накануне президент Турции согласился отправить в Ливию свои войска для поддержки Правительства национального согласия и запросил на это одобрение парламента. По словам Реджепа Эрдогана, в стране находятся более двух тысяч бойцов частной военной компании Вагнера. Турецкий лидер заявил, что не будет молча наблюдать за тем, как они помогают мятежному генералу.
Эрдоган предлагал обсудить ситуацию в Ливии президенту России Владимиру Путину. О реакции Кремля на это предложение пока неизвестно. Участие российских граждан в конфликте в Ливии Москва отрицает.
- Правительство национального согласия в Ливии – временное правительство созданное в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН. Зал заседаний правительства находится в столице Триполи.
- Бывший генерал-полковник ливийской армии Халифа Хафтар – профессиональный военный, имеет американское и ливийское гражданство. В марте 2015 года он был назначен командующим войсками, которые подчиняются избранному законодательному органу – Ливийской палате представителей.
- В настоящее время Хафтар, которого его войска называют фельдмаршалом, командует Ливийской национальной армией, которая под его руководством сместила девять муниципальных советов, заменив их военной администрацией. Таким образом, в мае 2019 года в Ливии началась вторая гражданская война.
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