Ливия официально запросила Турцию о военной поддержке

Ливия официально запросила Турцию о воздушной, наземной и морской военной поддержке, чтобы помешать наступлению генерала Халифы Хафтара.

Накануне президент Турции согласился отправить в Ливию свои войска для поддержки Правительства национального согласия и запросил на это одобрение парламента. По словам Реджепа Эрдогана, в стране находятся более двух тысяч бойцов частной военной компании Вагнера. Турецкий лидер заявил, что не будет молча наблюдать за тем, как они помогают мятежному генералу.

Эрдоган предлагал обсудить ситуацию в Ливии президенту России Владимиру Путину. О реакции Кремля на это предложение пока неизвестно. Участие российских граждан в конфликте в Ливии Москва отрицает.