В Москве из-за "минирований" за месяц эвакуировали 1 миллион человек

За четыре недели угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили более 10 тысяч объектов. Для проверки этих сообщений пришлось эвакуировать более одного миллиона человек. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Многие объекты получали угрозы многократно - от пяти до десяти раз.

Накануне, 26 декабря сообщения о "минировании" получили свыше 100 учреждений образования, почти 20 судов, более 50 торговых центров, несколько медицинских учреждений. Кроме того, в письмах содержались угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях московского метро и десятках инженерных сооружений города, сообщил источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что анонимные "минеры" массово распространяют угрозы по электронной почте только в будние дни. Пик таких сообщений в Москве пришёлся на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее одной тысячи городских объектов, для этого пришлось эвакуировать почти 170 тысяч человек.

Ни в одном случае сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. С тех пор эвакуация в судах Москвы и Санкт-Петербурга и в других объектах происходит почти каждый день.

Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале этого года, а также в конце 2017 года. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.