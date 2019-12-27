В Омске найден мёртвым местный житель Дмитрий Федоров, который ранее публично заявил, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики. О смерти Федорова сообщила радиостанции "Говорит Москва" девушка погибшего Людмила Троицкая. Других подробностей она не назвала, написав только "Дима был убит 26.12.2019 года".

По сообщениям СМИ, обезглавленное тело Федорова нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.

Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров накануне собирался принести документы, доказывающие его невиновность, заявил в своем Телеграм-канале, что видел тело и "увечья неправдоподобны" для гибели под едущим поездом. По словам депутата, на шее Федорова "четкий разрез", а крови настолько мало, что можно предположить, что травмы были нанесены после смерти.

Проверку по факту смерти Федорова проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, передаёт агентство Омск-информ. По его данным, местный житель попал под электричку, и есть очевидцы "последних мгновений его жизни". Издание "Супер Омск" пишет, что пока не обнаружены признаки "криминальной смерти" Дмитрия Федорова.

18 декабря Федоров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте о том, что 15 декабря его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. При проверке карманов из-под руки росгвардейца выпал сверток, в другой пустой карман подложили еще четыре похожие пачки, сообщил Федоров. Его сутки держали в отделе полиции №7 УМВД по Омску, не предоставив право на звонок и адвоката.

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В итоге на Федорова завели уголовное дело о распространении наркотиков. Накануне смерти он вместе с адвокатом собирал доказательства невиновности. Друзья Дмитрия Федорова настаивают, что они никогда не употреблял наркотики. Они также не верят, что он попал под электричку, сообщает "Супер Омск".