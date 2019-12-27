В Индии заблокировали интернет из-за нового закона о гражданстве

Индийские власти заблокировали интернет в 21 округе из 75 на севере страны. Причиной стали массовые акции против принятия новой редакции закона о гражданстве. Об этом сообщают местные СМИ. О том, как долго продлится блокировка, не сообщается. В ходе протестов полицейские задержали более пяти тысяч человек. Более тысячи отправили под стражу.

Интернет-пользователи опубликовали более 19 тысяч сообщений в соцсетях с критикой документа. Эти сообщения были удалены. Следователи завели более 90 дел.

Журналисты сообщают, что в зону блокировки попал округ Агра, в котором находится мавзолей Тадж-Махал и другие исторические памятники.

Новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощённое получение гражданства для немусульманского населения из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Документ вызвал недовольство индийских мусульман, которые считают, что он нарушает конституцию. Закон также критикуют жители приграничных районов. Они опасаются наплыва беженцев из Бангладеш.