Идлиб: сотни тысяч беженцев после нового наступления сил Асада

На северо-западе Сирии за последние 2 недели более 235 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от бомбёжек и наступления сил президента Башара Асада, которого поддерживает Россия. Такие данные приводит в пятницу ООН.

В середине декабря правительственные войска возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооружённая сирийская оппозиция. По сообщениям гуманитарных организаций, жертвами авиаударов за последние дни стали десятки мирных жителей. Общее число мирных жителей в провинции оценивается в три миллиона.

Целью нынешнего наступления, по всей вероятности, является крупный город Маарат-аль-Нуман. Войска Асада подошли к нему на расстояние примерно пяти километров.

Президент США Дональд Трамп накануне призвал Сирию и её союзников - Россию и Иран - прекратить наступление. "Россия, Сирия и Иран убивают или вот-вот убьют тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прилагает большие усилия, чтобы прекратить эту бойню", – написал Трамп в твиттере.

Согласно договорённостям, достигнутым между Россией и Турцией, которая поддерживает ряд оппозиционных группировок, в Идлибе должно соблюдаться перемирие. Официальный Дамаск и Россия, однако, обвиняют оппозицию в срыве перемирия. Кроме того, они утверждают, что на радикальные исламистские группировки, присутствующие в Идлибе, оно не распространяется.