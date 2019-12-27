"Идеологически подлое кино". Споры о фильме "Союз спасения"

На российские киноэкраны с большой помпой вышел фильм "Союз спасения", посвященный восстанию декабристов. Первый канал в репортаже о премьере назвал его "самым ожидаемым фильмом года" - что неудивительно, если учесть, что ленту спродюсировал глава канала, Константин Эрнст.

«Знаете, про декабристов столько наврано, мы хотели в общем вычленить правду и показать факты. Мы не занимали никакой стороны, нам жалко всех в этой истории!» — отмечает продюсер фильма "Союз спасения" Константин Эрнст.

Поздравляя создателей «Союза спасения» с тем, что фильм, наконец, увидят зрители, министр культуры пообещал включить ленту в обязательную школьную программу.

«Это вообще было очень красивое время, красивые люди! Россия — единственная сверхдержава в мире! Россия — это страна, которая не знает поражений! Это потрясающе романтично! Но, кровь, но, власть... Бедствие народное... И никто никогда не пытался сказать об этом правду!» — говорит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ольга Галицкая

Министр культуры - продюсерам: вы такие смелые люди, прямо как декабристы.

Эрнст: не дай бог!

(в зале смех)

Министр: история декабристов - грандиозный миф. Вы рассказываете правду. Надо, чтобы каждый посмотрел ваш фильм и по десять человек привел с собой. Все должны посмотреть! Россия - единственная сверхдержава в мире! Россия не знает поражений...

Голос из зала: это другой миф?

"Правда" оказалась несколько тенденциозного характера: многие из тех, кому довелось посмотреть фильм первыми, отметили, что акценты в нем расставлены совсем не так, как многие привыкли воспринимать историю декабристов.

Лена Слатина

"Союз спасения" - это подлое кино. Идеологически подлое. Можно, конечно, обсудить профессиональные удачи и профессиональные же недостатки, но все они отступают на второй план по сравнению с ключевым месседжем полотна - "борьба за права, свободы, конституцию и всякие реформы - дело вредное, декабристы - наивные идиоты, которые сами не знают, чего хотят, договориться не могут, а просто бухают, истерят и жаждут переворота, а царь молодец - казнил только этих пятерых, и правильно сделал, а больше казней при нем не было.



Про ссылку примерно 120 человек и массовые политические репрессии при Николае и всю его сомнительную политику - внешнюю и внутреннюю, военизацию госаппарата, Третье отделение, наконец, в фильме ни слова вообще.

Вспомним еще убеждения Николая про "народ и царь едины" и «теорию официальной народности», согласно которой "Россия имеет свой путь развития, не нуждается во влиянии Запада и должна быть изолирована от мирового сообщества. Российская империя при Николае I получила название «жандарма Европы» за охранение покоя в европейских странах от революционных выступлений".

В общем, это я не про косяки драматургии тут рассуждаю, все это было потом, а фильм корректно заканчивается подавлением бунта и казнью.

И ведь понятно, что "Союз спасения" задумывали и снимали задолго до "московского лета" и "московского дела", но фраза "все совпадения случайны" в данном случае отдает иронией судьбы. Так что "СОюз спасения" появился в нужное время в нужном месте. С нетерпением жду новостей Первого канала с репортажами из переполненных восторженных залов и кассовых показателей фильма. Интуиция подсказыват, что успех "Движения вверх" повторен не будет

В контексте событий прошедшего года фильм выглядит однозначной попыткой защитить позицию властей, позволяющих себе политические репрессии, отмечает и Антон Долин в рецензии на "Медузе":

В разгаре «московское дело», где реальные сроки получают люди, бросившие в росгвардейца пластиковый стаканчик или случайно схватившие его за руку, и президент вслух это одобряет («А потом стрелять начнут!» — ну прямо как декабристы). Сфабрикованное дутое дело «Нового величия» могло бы показаться пародией на процесс декабристов — если бы только не унижения и пытки, которым подвергаются ничего не совершившие молодые люди. В этой ситуации «Союз спасения», хотят того его авторы или нет, звучит как одобрение политики государственного террора по отношению к несогласным. Одобрение добровольное, о котором власти, кажется, не просили: пока с подавлением смуты (тем более когда она воображаемая) они неплохо справляются без помощи кинематографа.

На выходе из премьерного зала ряженые гренадеры и дамы вручали гостям прощальные подарки к Новому году — картонные елочные игрушки, гвардейцев с аккуратно приклеенными петельками. «Акция „Повесь своего декабриста“», — невесело шутили зрители. Я тоже взял две фигурки, на память.

Очевидные параллели с современностью проводит в интервью Forbes и исполнитель одной из главных ролей в фильме - Иван Янковский, сыгравший Михаила Бестужева-Рюмина:

Я могу говорить только за себя: на мой взгляд, «Союз спасения» — это фильм про отсутствие диалога между властью и обществом (народом). В этом непонимании друг друга и заключается неизбывная проблема России, которая актуальна и по сей день. Они нас не хотят слушать, а мы не можем их услышать даже когда прислушиваемся. Так было в николаевские времена, так происходит сейчас: например, когда происходит реновация Москвы. Как гражданину и горожанину мне чертовски не хватает, чтобы градоначальник, перед тем как все перекопал и перекрыл, выступил перед жителями с объяснением своих действий. Чтобы он сказал, что близится чемпионат мира по футболу и поэтому власти хотят, чтобы все было красиво. Но по этой же причине весь следующий год город станет мучительным местом для жизни — и после этих слов градоначальник бы принес извинения за доставленные неудобства. Услышав нечто подобное, я почувствую себя значимым человеком, с которым власть разговаривает, а значит, в ее глазах он существует. К сожалению, этого не происходит никогда. Но пока общество не приглашают за стол переговоров, всегда будут Муравьевы-Апостолы и Бестужевы-Рюмины, Горюновы и Голуновы, а также «московское дело» и далее по спискам.

Прошелся по фильму и Дмитрий Быков, отвечая на вопросы радиослушателей в своей авторской передаче на "Эхе Москвы":

Ребята, а «Союз спасения», прямо клевещущий на декабризм, хотя делающий это максимально в завуалированной форме, «Союз спасения» – это не результат идеологической цензуры? И то, что сейчас пытаются ошельмовать декабризм на самых разных уровнях и самых разных жанрах, – это не идеологическая цензура? А фильм «Танки» – это не идеологическая цензура? Побойтесь бога, в Советском Союзе в щелях империи, в каком-нибудь журнале «Байкал» или «Ангара» могла каким-то краешком прошмыгнуть правда. Тут кто-то открыл рот опубликовать эту правду на документальной основе – и немедленно на него депутатский запрос, а нет ли здесь очернения и реаблитации? Ну ребята! Ну о чем вы говорите?

Когда я три года назад говорил, что нынешнее время покажется еще хуже советского, все говорили: «Да ну, это попытка оправдания ГУЛАГа, Быкову больше нравится ГУЛАГ, чем свободная Россия». Свободная Россия вот она, «ГУЛАГ» в школьной программе, но такой идеологической цензуры и такой идеологической накачки как сейчас, – братцы! Давайте все-таки придем несколько в разум.

Ряду комментаторов фильм показался просто откровенно слабым.

Екатерина Барабаш

Наконец (кажется, последней) посмотрела "Союз спасения". Отзывов пока не читала - только у Лены Слатиной, - что фильм подлый. Совершенно согласна. Но мне кажется, что главное даже не это. В конце концов, любую идеологию можно преподнести изящно и талантливо, и снять фильм о тупости и легкомыслии бунтарей, да еще на таком материале, можно было бы сделать ах как классно. Но фильм изумительно бездарен, просто до оторопи. Государство не имеет никакого права выделять мои, наши, ваши деньги на такое безобразие, когда кроме ямочек на щеках актрисы - жены Константина Эрнста - ты не во состоянии запомнить ничего. Организовать, что ли, союз спасения нас от бездарного Минкульта, его чиновников и лично Эрнста? И второе главное, что еще чудовищнее бездарности, - пошлость. В каждом кадре, в каждой реплике. Пошлость начинается еще до начала фильма, когда при покупке билета (я не успела на пресс-показ и на премьеру) вместе с билетом вам выдают фигурку солдата в кивере. Интересно - это солдат, утопленный в Неве возле Сенатской? Или расстрелянный из пушки?

Кто-нибудь, введи войска!

Мария Кувшинова

я вообще все эти мессаджи не считала, настолько он плохо сделан. ушла через полтора часа. просто старики играют в солдатики

Сергей Шмидт

Смотрим "Союз спасения".

Возникает вопрос, а что в.логике сценария хотел во время восстания Сергей Трубецкой?

Я: "Он в Иркутск просто хотел".

Лариса Николаевна: "За государственный счет".

Попытки пересмотреть отношение к борцам против царского режима в последнее время заметны не только в кино - и начались не вчера.

Сергей Максимишин

Одна за другой выходят статьи о том, какими подонками были декабристы. Кино об этом сделали. Мол, товарищ, не верь, не взойдет. Смотрите на экранах страны. На очереди разбуженный Герцен. Льется говно на народовольцев, а там и братья Ульяновы. Незнайка и Чиполлино - экстремистская литература. "Спартак", "Овод", "Юность Максима" и "Песню о буревестнике" - в спецхран. Раньше был один Троцкий, теперь целых два - Ходорковский и Родченков. Ссыкотно начальникам.

Александр Иванов

Герцен-то, вестимо, иноагент...

Марина Птушкина

Лет 10 назад я случайно посмотрела по Культуре научно-популярный фильм о декабристах. И обомлела, так с отвисшей челюстью и просидела весь фильм. Всё с ног на голову: декабристы - смутьяны и негодяи, а царь и тайная полиция - дуси ну просто редкие. Я не пойду на "Союз спасения". Художник, держащий нос по ветру, меня как-то не интересует .Считаю такие перевёртыши художественной подлостью.

Наталия Соколовская

Зато "Звезда пленительного счастья" сейчас звучит как призыв к сопротивлению. Взывает к лучшим патриотическим чувствам. Очень актуальное кино. Прочно сделано. В расчете на наше хождение по кругу.

Наталья Коваль

Жду фильм про отмену крепостного права: крестьяне рыдали , жгли вольные и на коленях просили приписать их обратно. А теперь их отпрыски в полицейских стаканчики бросают бумажные! Всё зло оттуда.

Алексей Смышляев

В сегодняшнем "Метро" читал интервью со сценаристом Никитой Высоцким (пять лет, кстати, сценарий готовил). До этого интервью я грешным делом думал, что это постановщики-продюсеры на злобу дня все переиначили. Ан нет... Сценарист тоже уверен, что сложись тогда у декабристов, то захлебнулась бы тогда страна в крови гражданской войны. Хорошо, что пресекли. Звезду пленительного счастья...

Однако многие считают, что фильм не так уж далек от исторической правды - а кто-то и уверен, что декабристам досталось по заслугам.

Сергей Шмидт

Отвечаю на три вопроса, касающиеся фильма "Союз спасения" и тревожащие либеральную интеллигенцию (писатель Быков бьет в набат). Без спойлеров.

1. Способствует ли фильм укреплению путинского режима, засылая мессидж о бессмысленности сопротивления властям, а также о том, что лучше деспотическая власть, склонная к беспощадности и беззаконию, чем кошмар гражданской войны? Да. Способствует и засылает.

2. Порочит ли фильм декабристов? Нет, однозначно нет. Якобинец и несостоявшийся русский Бонапарт Пестель, например, предстает в фильме в намного более белом свете, чем принято.

3. Идеализирует ли фильм Николая I? Нет. Или практически нет. Хотя, как утверждают дамы, Николая в фильме играет стопроцентный красавчик. Ну так и в советских фильмах Николая играли красавчики, тот же Василий Ливанов.

В общем, все не так страшно, как ожидалось, хотя кое-что неприятное для себя интеллигенция уловила верно.

Оксана Киянская

Друзья, посмотревшие фильм «Союз спасения»: ну скажите мне, где там «монархический блокбастер» а-ля Долин? Царь декабристов повесил - это фи, нелиберально. А на самом деле как? Он им орден дал? Может, они не убивали Милорадовича? Или Муравьев-Апостол не бил своего полкового командира? И при этом показано же, что люди хотели свободы и закона - и в этом были правы. Ещё и настаивали на своей правоте на следствии.

Плюс впервые на экране говорят о конкретике, например, плана Пестеля, об истории с Майбородой и много ещё о чем. Сделана попытка (очень правдоподобная) объяснить, почему Пестель сдался властям и не вывел свой полк, хотя имел для этого все возможности.

Не понимаю, откуда столько ненависти и ярлыков в рецензиях.

И да, если бы задача была одеть современных несогласных в мундиры и наплевать им в рожу, консультантами бы были Стариков и иже с ним. А концепция была бы схожа с той, которая представлена на выставке «Россия - моя история» - про агентов иностранных разведок и масонов, не любящих Россию.

Валерий Шубинский

Дискуссия о фильме "Союз Спасения", который я сам еще не видел и мнения о нем иметь не могу, продемонстрировала следующие черты мышления интеллигенции (я сейчас о моих собратьях-либералах, которыми я, естественно, интересуюсь больше; в противоположном лагере, как я понимаю, все то же самое):

1)Люди искренне не понимают, как можно говорить о прошлом, не имея в виду напрямую настоящее. То есть написано "Николай Первый" - а люди читают "Путин", и для них это само собой разумеется.

2)Историческим событиям и историческим лицам люди ставят простые оценки по шкале "хорошо-плохо". О возможности безоценочного понимания даже не догадываются.

3) Политическая и нравственная оценка при этом друг от друга не отделяются. Мысль о том, что борец за неправое (с моей или чьей-то точки зрения) дело может обладать теми или иными привлекательными человеческими чертами, кажется дикой. И наоборот...

4) О самих декабристах люди знают по статье Ленина "Памяти Герцена", стихотворению Асеева "Синие гусары" и немножко по Эйдельману, Лотману, Гордину и Давыдову (ни о ком из перечисленных не хочу и не могу сказать ничего плохого, но это, как правило, популярные тексты, а не академические труды). Информация, не упомянутая ни в одном из этих источников, отвергается с порога, справляться со специалистами никто и не думает.

Анна Шульгат

А еще люди смотрели фильм "Звезда пленительного счастья" и уверены, что никаких других произведений про декабристов быть не должно.

Алексей Костенков

Посмотрел «Союз спасения». Понял, почему он не понравился многим и сторонникам, и противникам декабристов. Он не за и не против.

Это фильм-катастрофа. Все хотят как лучше. Все действуют в условиях жёсткого дефицита информации и времени. Все ошибаются и все в итоге проигрывают.

Победа декабристов вполне могла быть катастрофой для страны. Их поражение стало точно такой же катастрофой, только отложенной. А не возникнуть в тех условиях они не могли, состояние страны, проблемы и перспективы были слишком многим очевидны.

Григорий Кислин

Я не знаю, как это подано в фильме, но Николай I и его сотрудники в лице декабристов осудили и покарали не "несогласных", а преступников и убийц, людей, действия которых представляли собой "самые тяжёлые преступления, какие имеются в любом уголовном кодексе".

Возвращаясь же к печальным сегодняшним реалиям, следует помнить, что, если наши власти кому и наследуют, то именно декабристам, т.е. людям, заведомо действующим вне рамок правового поля, относящимся к зависимым от них как к средству, готовым идти на провокации. Отнюдь не случайно декабристы внесены в пантеон героев-предшественников деятелей 1917 г., кои и правят нами - по-прежнему.

Борис Межуев

Один из вопросов студентам, на который ни разу не получил правильного ответа - почему декабристы революционеры, а убийцы Павла I заговорщики?

Патриотам фильм понравился, хоть и с оговорками.

Егор Холмогоров

Как учебник истории фильм совершенно непригоден. Там перепутаны самые фундаментальные вещи касательно выступления декабристов. И сроки и обстоятельства его подготовки, и причины провала, и роль Милорадовича, главного виновника всей ситуации, и Мордвинова и Сперанского (объединенных в анонимного сенатора-либерала) как закулисных фигур за мятежниками. Неприлично выставлен трусом Трубецкой (интерпретация выдает тяжелый совок головного мозга). Вообще не раскрыта роль Якубовича.



Основной пафос фильма - это пропаганда сислибов-лоялистов на случай трансфера власти: мол, не устраивайте революций, добиваться нашей цели закулисными манипуляциями - надежней. Но если уж будете бунтовать, то вам гарантий не даем, а о детях позаботимся (кстати ложь, о семье Рылеева никто не позаботился... кроме Царя).

В общем хотя я надеялся на большее (прежде всего в плане драмы и исторической точности), а ожидал меньшего, фильм всячески рекомендован к просмотру. Петербург показан идеально прекрасным. Особенно удались вырезаемые из Невы глыбы льда.

Русское будущее

Побывали вчера на премьере фильма «Союз спасения», посвященного восстанию декабристов - и вынуждены отдать должное умению Константина Эрнста (а в том, что это кино в гораздо большей степени продюсерское, чем режиссерское, сомневаться не приходится) лавировать между месседжами.



Потому что <сволочами> в фильме изображены абсолютно все стороны конфликта. И молодые революционеры, раздираемые этическими противоречиями изнутри. И верховная власть.



Симпатизировать кому-то одному в назревающем гражданском конфликте очень тяжело, потому что финал, в общем, един. Либо одни русские люди стреляют в других русских людей. Либо вторые русские люди стреляют в первых. Как, в общем, и произошло.



Зрелище в итоге красивое. Широкие русские пейзажи, выстрелы по восставшим картечью крупным планом, костюмы - все выполнено на высшем уровне.



Рекомендуем.

Начитавшись противоречивых рецензий, одни комментаторы в итоге решили, что не будут тратить времени на просмотр очевидной агитки, а другие, наоборот, фильмом заинтересовались. Вместе с тем есть все шансы, что "Союз спасения", планировавшийся как новогодний блокбастер, пополнит список фильмов, получивших немалую господдержку, но в итоге так и не окупившихся в прокате.

Марина Пирогова

Вот такого балагана я больше всего и боялась. Тьфу на вас креативщики хреновы - снимали бы свои елки, рубили бы бабло, зачем лезть в более тонкие материи?Самодержцы в любые времена все равно не оценят, а главное - в критический момент предадут. Сколько бы не выслуживались.

Борис Межуев

Что касается самого фильма, то его мессидж я понял таким образом. Была великая держава, самая сильная на планете. И все было хорошо, пока власть не поссорилась с передовыми слоями общества. Непонятно пока, кто более виноват в этой ссоре, но ссора сыграла роковую роль. Ведущий Первого канала в своем историческом экскурсе, правда, сказал странную вещь, а именно что конфликт зашел так далеко, что народовольцы убили Александра II, который подарил России Конституцию, но этого ляпа кроме меня, кажется, никто не заметил.

Так вот конфликт начался при Аракчеевщине, а завершается на наших глазах, после пресс-конференции Путина и фактическом объявлении "либерального транзита". Так я понял пафос. Но надо посмотреть шедевр, чтобы тестировать эту пронзительную догадку.