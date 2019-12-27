В Архангельске полиция прекратила административное дело против журналиста издания 29.RU Ярослава Вареника. Об этом в своем телеграм-канале написал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Вареника обвиняли в публичном осквернении предметов религиозного почитания.

В 2016 году журналист добавил себе в видеозаписи во "ВКонтакте" музыкальный клип польской блэк-метал группы Batushka. В ролике на песню Yektenia 1 использованы кадры с патриархом Кириллом. Это и стало поводом для возбуждения дела.

Чиков пишет, что специалисты в области культурологии и религиоведения, проводившие исследование по поручению МВД, обратили внимание, что "в религиозной традиции почитаются сами объекты, а не их изображение". также эксперты отметили, что "осквернение предполагает намеренное действие, в данном случае намерение авторов установить сложно, поскольку речь идет о видеоклипе, т.е. о продукте творческой деятельности, что подразумевает под собой широту интерпретации создаваемых в клипе образов".

24 октября банковские счета Вареника были арестованы по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. В квартире журналиста проходили обыски.