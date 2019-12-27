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МВД хочет ввести уголовную ответственность за наркотики в интернете

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Министерство внутренних дел России предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно документу, МВД хочет внести новую статью в Уголовный кодекс. За нарушение закона будет грозить штраф от 50 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, министерство предлагает дополнить статью Уголовного кодекса о склонении к наркотикам, добавив пункт про склонение к наркотикам к через СМИ и интернет. Предлагаемое наказание за нарушение – от пяти до 10 лет колонии.

На сегодняшний день за пропаганду наркотиков в России предусмотрела административная ответственность.

МВД объясняет необходимость изменений тем, что для выявления обстоятельств правонарушений нужны сложные экспертизы. Сроки их проведения превышают сроки административного расследования.

Уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете ранее просил президент России Владимир Путин.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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