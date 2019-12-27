Суд в Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину

Мировой суд в Калмыкии объявил в розыск вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Против неё возбуждено уголовное дело о клевете - сообщает РБК.

Дело возбуждено по заявлению финансового управляющего бизнеса её брата Виктора Батурина. РБК о подробностях дела рассказал адвокат заявителя Дмитрий Савочкин, адвокат Батуриной отказался комментировать дело.

По словам Савочкина, между Еленой и Виктором Батуриным идёт судебный процесс в Австралии. В ходе этого процесса Батурина, как утверждается, заявила, что против Эренцена Манжеева - финансового управляющего её брата - в России возбуждено уголовное дело. Манжеев утверждает, что это не так, а Батурина его оклеветала.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья постановила объявить Батурину в розыск, на неё наложено обязательство о явке. Как следует из постановления суда, которое цитирует РБК, вдова Лужкова ранее пять раз не являлась в суд.

Мера пресечения для Батуриной не избрана. По статье о клевете ей грозит наказание, не связанное с лишением свободы.

Елена Батурина — президент компании Inteco Management, её регулярно включают в рейтинге самых богатых женщин России. 12 декабря она была в Москве на похоронах своего мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря. Ей лично выразил соболезнования президент Владимир Путин.