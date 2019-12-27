Студентов московского вуза заставили сдавать зачет по "боевым мемам"

В Московском государственном техническом университете радиоэлектроники (МИРЭА) для студентов ввели зачет по курсу "Национальная система информационной безопасности". Чтобы его сдать нужно рассказать о "плане Даллеса", "боевых мемах" и "духовной войне". Об этом сообщает издание "Медуза", в распоряжении которого оказалась презентация для подготовки к зачёту.

Автором презентации и преподавателем по данному курсу указан бывший сотрудник Высшей школы КГБ Виталий Григорьев. По словам студентов, общавшихся с "Медузой" на условиях анонимности, на своих парах Григорьев рассказывает, что "митинги на Болотной площади были попыткой осуществить цветную революцию", а правозащитные организации являются "операциями против России".

В разговоре с корреспондентом издания преподаватель подтвердил, что составил весь курс по предмету и презентацию к нему. Вопросы журналистов по поводу своих лекций он назвал актом "той самой информационной войны, про которую рассказывает".

В пресс-службе вуза заявили, что презентация Григорьева является частью четырехчасовой вводной лекции к курсу "Национальная система информационной безопасности".

"Терминология и понятия, которые якобы являются ненаучными и используются в преподавании дисциплины, рассматриваются как примеры того арсенала средств, который используют в зарубежных странах для воздействия на российскую молодежь и ведение информационной войны. Основной посыл: чтобы побеждать, надо знать врага, его идеологию и методы борьбы." - заявили в МИРЭА.