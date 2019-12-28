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США дали месяц на сворачивание сооружения "Северного потока-2"

Трубы для Северного потока-2

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Соединённые Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода "Северный поток-2", что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящён энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном в пятницу на сайте Госдепартамента США.

Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для "Северного потока-2" на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они "немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия" в проекте.

Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны "внимательно изучить", какие последствия он может иметь для их деятельности.

В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.

Прежде всего, как подчёркивает "Голос Америки", "Северный поток-2" поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.

Соединённые Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. "Целью США является остановка строительства "Северного потока-2" - говорится в заявлении, где также подчёркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах Балтики в конце 2018 года. Теперь это судно отозвано
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  • Швейцарская компания Allseas, которая предоставляла суда для строительства газопровода, не дожидаясь разъяснений Госдепартамента, уже отозвала свои трубоукладчики из Балтийского моря - в тот же день, когда Трамп подписал закон. Сейчас работы по укладке труб остановлены.
  • В то же время, более 90 процентов трубопровода уже построено. По заявлению компании Nord Stream 2, осталось уложить около 150 километров труб в германских и датских водах, причём часть этого участка расположена на мелководье, то есть работы там формально не подпадают под санкции США.
  • Пока неясно, каким образом Россия предполагает достраивать глубоководный участок. В последние дни российские представители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что выход будет найден, и в 2020 году газопровод будет достроен. В прессе чаще всего в контексте завершения работ упоминают трубоукладочное судно "Академик Черский", которое принадлежит "Газпрому" и сейчас находится на Дальнем Востоке.
  • Германия, активно поддерживающая сооружение "Северного потока-2", осудила санкции США, но в то же время заявила, что не планирует каких-либо ответных мер.
  • Ряд стран Европы, в том числе Польша и страны Балтии, а также Украина, выступают резко против сооружения газопровода.

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