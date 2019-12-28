Стилист и шоумен Сергей Зверев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за штрафа за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. Его интересы представляют юристы правозащитного центра "Мемориал". По их мнению, решения российских судов нарушают право на справедливое разбирательство, право на свободу выражения мнения и право на свободу собраний.



Звереву вменили проведение пикета там, где это делать запрещено – в непосредственной близости к Кремлю, резиденции президента России. Защита стилиста указывает на то, что акция протеста проводилась не на самой Красной площади, но рядом с ней, а определение "в непосредственной близости от Московского Кремля" нигде чётко не прописано. Кроме того, при рассмотрении дела Звереву отказали в вызове сотрудника полиции, который составлял рапорт.



Все жалобы Зверева на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами, поэтому шоумен решил обратиться в ЕСПЧ.

4 марта 2019 года стилист и певец Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД "Китай-город" для составления административного протокола. Одиночные пикеты в России не требуют согласования, однако федеральный закон "О собраниях" запрещает проводить любые публичные мероприятия на территории, прилегающей к резиденции президента. В начале мая суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже, после апелляции сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.