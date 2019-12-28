На Пушкинской площади прошли пикеты в поддержку политзаключённых

В Москве на Пушкинской площади проходит серия одиночных пикетов в поддержку политзаключённых. Её участники призывают освободить обвиняемых и осуждённых по так называемому "московскому делу" и в рамках других резонансных процессов.
На многих плакатах есть хештеги "Елка 212" – это отсылка к номеру статьи Уголовного кодекса о "массовых беспорядках", которыми московские власти объявили прошедшие 27 июля и 3 августа несогласованные акции за честные выборы в Мосгордуму.
- Также уже несколько месяцев в Москве проходят "метропикеты". Гражданские активисты по пятницам выходят к станциям метрополитена с плакатами в поддержку политзаключённых.
В пикетах принимают участие и бывшие обвиняемые по "московскому делу".
В сегодняшней акции на Пушкинской площади участвовал студент ВШЭ Егор Жуков, получивший условный срок по делу о призывах к экстремизму. У него в руках был плакат: "Я осуждён на 3 года условно за правду об этом режиме".
На площади также установлена стилизованная под ёлку инсталляция из плакатов с именами тех, кого участники пикетов и правозащитники считают политическими заключёнными. Это, в частности, арестованный аспирант МГУ Азат Мифтахов, осуждённый по "дадинской" статье гражданский активист Константин Котов и ростовские подростки, получившие реальные сроки за пикет.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. В деле насчитывалось более двадцати участников, часть из них получили реальные сроки.
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